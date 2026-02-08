Οι Ρόκετς... τσαλάκωσαν τους πρωταθλητές

Οι Χιούστον Ρόκετς πανηγύρισαν μεγάλο διπλό στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 112-106

To πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο στην ισοπαλία (28-28), με τους Θάντερ να κάνουν επί μέρους 24-18 στη δεύτερη περίοδο για να πάνε στο ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (52-46).

Η διαφορά έγινε στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αφού οι Ρόκετς πάτησαν... γκάζι και με επί μέρους 22-34 ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα έξι πόντων (74-80).

Το τέταρτο δωδεκάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού οι πρωταθλητές, πάλεψαν με νύχια και δόντια για την ανατροπή, όμως οι Ρόκετς άντεξαν και έφυγαν από την Οκλαχόμα με ένα μεγάλο διπλό, σε μια αναμέτρηση που θύμισε playoffs.

O Aλπερέν Σενγκούν με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Χιούστον Ρόκετς, ενώ για τους Θάντερ ξεχώρισε ο Κέισον Ουάλας που είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

