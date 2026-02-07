Τέλος οι σκέψεις για... απεργία στην Μονακό - Έλαβαν εγγυήσεις οι παίκτες

Οι καλαθοσφαιριστές της Μονακό αφού έλαβαν διαβεβαιώσεις από την διοίκηση, θα αγωνιστούν κανονικά κόντρα στην Σαλόν, αφήνοντας στην άκρη τις σκέψεις απεργίας.

Η κατάσταση στους Μονεγάσκους παραμένει έκρυθμη λόγω της διοικητικής αβεβαιότητας που επικρατεί, με τους παίκτες της Μονακό τις προηγούμενες ώρες να έκαναν σκέψεις ακόμη και για απεργία.

Όπως αναφέρει η «L'Equipe», οι καλαθοσφαιριστές της Μονακό έλαβαν εγγυήσεις ότι θα υπάρξουν ενέργειες από την κυβέρνηση του Πριγκιπάτου σχετικά με το μέλλον του συλλόγου και έτσι θα αγωνιστούν κανονικά κόντρα στην Σολέ.

Παράλληλα, εκκρεμεί η συνάντηση εκπροσώπων του Πριγκιπάτου με την Εθνική Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Ελέγχου Διοίκησης για να βρεθεί το πλάνο σωτηρίας της ομάδας.