Ζιάγκος: Δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις λόγω του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μυκόνου κόντρα στον Πανιώνιο λόγω του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλο.

Μετά το τέλος του αγώνα στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα όπου ο ο Πανιώνιος επικράτησε της Μυκόνου με 87-76 για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Βαγγέλης Ζιάγκος πήγε να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις στη flash interview της ΕΡΤ

Ωστόσο ο Έλληνας τεχνικός αρκέστηκε να δώσει συγχαρητήρια στον Πανιώνιο για τη νίκη και εξήγησε ότι δεν ήθελε να κάνει καμία δήλωση για μπάσκετ λόγω του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου, υπογραμμίζοντας πως ήταν κάτι το οποίο είχε αποφασίσει πριν από τζάμπολ του αγώνα και ανεξαρτήτου αποτελέσματος.