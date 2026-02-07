Γιάνκοβιτς: «Ο κόσμος είναι η δύναμή μας, τον θέλουμε δίπλα μας για νίκη»

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς αναφέρθηκε στον επικείμενο αγώνα του Περιστερίου Betsson με τον Ηρακλή για την 18η αγωνιστική της GBL (7/2, 18:15).

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας των δυτικών προαστίων και οι δηλώσεις του έμπειρου σμολ φόργουορντ:

Με τον Ηρακλή θα αναμετρηθεί το Σάββατο (7/2, 18:15, ERTSPORTS 1) το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά τη νίκη στην Ιταλία επί της Σάσαρι για το FIBA Europe Cup θέλουν να αξιοποιήσουν την καλή ψυχολογία τους και με τη βοήθεια του κόσμου να πετύχουν τον στόχο τους.

«Είναι ένα παιχνίδι κομβικό για εμάς απέναντι στον Ηρακλή. Χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας, όπως μας έχει σταθεί ως τώρα για να πάρουμε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως συνέβη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο κόσμος είναι η δύναμη μας και τον θέλουμε δίπλα μας» δήλωσε ο αρχηγός του Περιστερίου Betsson Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, αναφερόμενος στην αναμέτρηση με τον «γηραιό».

Και συμπλήρωσε: «Πρέπει να είμαστε σοβαροί και τα 40 λεπτά και συγκεντρωμένοι για να φτάσουμε στη νίκη, αξιοποιώντας την έδρα μας. Η άμυνα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι, ώστε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να πετύχουμε τον στόχο μας».