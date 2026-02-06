Ιβάνοβιτς: «Ήμασταν ανταγωνιστικοί μόνο για ένα δεκάλεπτο - Φανταστικός ο Ολυμπιακός»

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική μόνο για ένα δεκάλεπτο, ενώ μίλησε και για τις ομάδες που αλλάζουν το ρόστερ τους μέσα στην σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έπαιξε πραγματικά καλά. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας. Έπαιξαν γρήγορο μπάσκετ, ήταν φανταστικοί. Εμείς παίξαμε καλά και είμασταν ανταγωνιστικοί μόνο για ένα δεκάλεπτο και στην συνέχεια δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε τον ρυθμό».

Για το ποιες ομάδες έχουν το πλεονέκτημα στην σεζόν; Αυτές που έκαναν αλλαγές μέσα στη σεζόν ή αυτές που έχουν τους ίδιους παίκτες από την αρχή της σεζόν; «Η χημεία παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Όσοι περισσότεροι παίκτες είναι μαζί από την αρχή της σεζόν τόσο το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά αν θες να προσθέσεις ποιότητα, πρέπει να προσθέσεις ποιότητα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να ρισκάρεις και να προσθέσεις ένα παίκτη στο ρόστερ σου και να περιμένεις να δείξει πράγματα»