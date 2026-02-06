Παρά το +32 του Ολυμπιακού ο Μπαρτζώκας θυμήθηκε... άλλο ματς: «Είδατε πώς έπαιξε η Παρτιζάν»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με +32 τη Βίρτους Μπολόνια (109-77) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του... θυμήθηκε τη χθεσινή νίκη της Παρτιζάν επί του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε στη flash interview ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Έμοιαζε με εύκολο ματς, αλλά κανένα ματς στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο. Ήταν πολύ καλή βραδιά για εμάς, για τον κόσμο, για τους παίκτες. Οι παίκτες έμειναν ενωμένοι, κυριάρχησαν στο παρκέ. Έχουν το ταλέντο και την ικανότητα να διαχειρίζονται τέτοια ματς. Δεν είναι εύκολο ποτέ να παίζεις απέναντι σε ομάδες του Ιβάνοβιτς αλλά αυτό το βράδυ μας έδειξε πως είμαστε πραγματικά σε καλή κατάσταση».

Και πρόσθεσε: «Ο μόνος στόχος που μπορούμε να θέσουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο ματς και να τερματίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε στην βαθμολογία. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρωλίγκα. Όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Η Παρτιζάν δεν έχει πιθανότητα να προκριθεί αλλά είδατε πώς έπαιξε το παιχνίδι της. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος θα υποφέρουμε, δε θα έχουμε εύκολες νύχτες. Αν παίρνεις κάτι δωρεάν δεν είναι σημαντικό, πρέπει να παλέψεις για αυτό».

