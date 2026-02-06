Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Βραδιά υπεροχής με σταρ Βεζένκοφ και all-around Ουόρντ

Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» τη Βίρτους Μπολόνια, έχοντας σε μεγάλα κέφια σχεδόν όλους τους παίκτες του ρόστερ του.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Σεμινάριο δημιουργίας από τον Αμερικανό πλέι μέικερ, που βρέθηκε σε πολύ ορεξάτο βράδυ. Σε λιγότερα από 22' στο παρκέ ο Ουόκαπ είχε 8 ασίστ για μόλις 1 λάθος, ενώ έβαλε και 5π. Συνεπέστατος και στην άμυνα. Βαθμός: 8

Τάισον Ουόρντ: Νέα all-around εμφάνιση από τον Τάισον Ουόρντ, που έκανε πολύ καλή δουλειά σε όλο το παιχνίδι. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, δημιουργώντας με συνέπεια για τους συμπαίκτες του. Μοναδικό «μελανό σημείο» τα 1/5 τρίποντά του. Βαθμός: 8

Σάσα Βεζένκοφ: Ο Βούλγαρος σταρ έφτασε τους 15 πόντους με εξωπραγματικά νούμερα στα πρώτα 13' της αναμέτρησης (5/5 δίποντα, ½ τρίποντα, 2/2 βολές). Στη συνέχεια δεν χρειάστηκε να... κολλήσει το πόδι του στο γκάζι, αλλά και πάλι ήταν εντυπωσιακός, ολοκληρώνοντας το ματς με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Βαθμός: 9

Όμηρος Νετζήπογλου: Έπαιξε στα τελευταία 5'28'' αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει. Επιθετικά είχε 0/2 δίποντα, ενώ στα θετικά του ήταν ότι μάζεψε 2 επ. ριμπάουντ. Βαθμός: 4

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ο διεθνής σουτέρ έπαιξε... όσο - όσο και «πρόλαβε» να σημειώσει 18 πόντους σε 20' στο παρκέ με 5/9 τρίποντα. Δεν ήταν τόσο καλός δημιουργικά όσο άλλες φορές, όμως και πάλι είχε συνέπεια στο παιχνίδι του. Βαθμός: 8

Άλεκ Πίτερς: Από τους λίγους της second unit που δεν ξεχώρισαν. Ενδεικτικό είναι πως μέχρι τα τελευταία λεπτά είχε μόλις 2π. και 3ρ. Τελικά έβαλε 6π. στο φινάλε (8π. σύνολο), αλλά για άλλο ένα βράδυ έδειξε πως βρίσκεται μακριά από τον καλό εαυτό του. Βαθμός: 5

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Δεν τροφοδοτήθηκε πολύ ο «Μίλου», που τελείωσε το ματς με 7 πόντους και κυριαρχία στα ριμπάουντ (7). Είχε και 1 ασίστ, χωρίς πάντως να κάνει τη διαφορά σε 17'41'' στο παρκέ. Βαθμός: 6

Κόρι Τζόσεφ: Βοήθησε στο σκοράρισμα, σημειώνοντας 8π. με 3/4 εντός πεδιάς και δείχνοντας αυτοπεποίθηση σε ό,τι έχει να κάνει με το τελείωμα των φάσεων. Βέβαια, δεν δημιούργησε τόσο για τους συμπαίκτς του (1ασ.), ενώ έκανε και 2 γρήγορα φάουλ στο πρώτο μέρος. Βαθμός: 6

Ντόντα Χολ: Έπαιξε μόλις 8'20'' αλλά μπόρεσε να... ξεσηκώσει το ΣΕΦ, ειδικά με ένα κλέψιμό του, που έφερε ένα γκολ - φάουλ και τον πανηγυρισμό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Είχε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και μια συνολικά θετική εικόνα. Βαθμός: 6

Σακίλ ΜακΚίσικ: Σε καλό βράδυ ο «Σακ» παρά τα ποσοστά του (3/7 δίποντα και 0/1 τρίποντο). Ήταν δραστήριος, ζήτησε τη μπάλα στα χέρια του, έγινε διψήφιος (10π.), ενώ κατέβασε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο. Βαθμός: 6

Ταϊρίκ Τζόουνς: Ξεσήκωσε το γήπεδο με την «εκρηκτικότητά» του και έκανε ξανά πολύ καλή δουλειά. Σε μόλις 13'59'' έγινε διψήφιος έχοντας απόλυτη ευστοχία (10 πόντοι με 4/4 δίποντα και 2/2 βολές), βοηθώντας αρκετά και στην άμυνα. Βαθμός: 7

Εβάν Φουρνιέ: Ο Γάλλος δεν χρειάστηκε να... πατήσει το γκάζι και έμεινε με τη σειρά του στο παρκέ για μόλις 14'32''. Πάντως, σε αυτό το διάστημα ήταν θετικός, μετρώντας 11 πόντους με 3/4 τρίποντα, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Βαθμός: 7