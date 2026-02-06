Βεζένκοφ: «Κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι σημαντικό, να δίνουμε συνέχεια το 100%»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» σε όλα τα ματς στην Ευρωλίγκα πρέπει να δίνουν το 100%.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην EuroleagueTV:

«Είχαμε κακή απόδοση κόντρα στην Ντουμπάι. Έπρεπε να επιστρέψουμε στις νίκες. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε. Κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι σημαντικό, δεν υπάρχουν κακές ομάδες. Κάθε εβδομάδα πρέπει να δίνουμε το 100%. Είμαι χαρούμενος που παίξαμε τόσο όμορφα, που τα δώσαμε όλα στην άμυνα. Είναι καλή εμφάνιση και μας προδιαθέτει για το μέλλον.

Όταν κερδίζεις όλοι είναι χαρούμενοι, ο κόσμος, οι παίκτες. Πριν από δύο εβδομάδες το πιο δύσκολο ήταν να βρει ο καθένας τον ρόλο του. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον εγωισμό μας για καλό. Βρήκαμε την χημεία μας και συνεχίζουμε να δουλεύουμε για αυτό. Οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση».