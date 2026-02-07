Εlite League: Δοκιμασία στην Αμαλιάδα για τον Πρωτέα - Εντός με τους Σοφάδες η Μεγαρίδα

Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στην έδρα του Κόροιβου Αμαλιάδας στο ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής στην Elite League, ενώ ο Μεγαρίδα υποδέχεται τους Σοφάδες.

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) με την διεξαγωγή της 18ης αγωνιστικής.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ο Κόροιβος Βούλας υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας σε μια κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δυο ομάδες, με τον Μάνο Μανουσέλη να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας των Νοτίων Προαστίων.

Παράλληλα η Μεγαρίδα υποδέχεται τους Σοφάδες, με την ομάδα του Γιώργου Μάνταλου να μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες.

Σάββατο 7/2

17.00 Νίκη Βόλου-Αιγάλεω

17.00 Κόροιβος-Πρωτέας Βούλας

17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες

17:00 Λαύριο-Μαχητές Πειραματικό

18.00 Πανερυθραϊκός-Παπάγου

Κυριακή 8/2

18.30 Δάφνη-ΑΓΕΧ

Δευτέρα 9/2

17.30 Δόξα Λευκάδας-Βίκος Ιωαννίνων