Stoiximan GBL: Υποδέχεται το Μαρούσι η ΑΕΚ - Στην Ρόδο ο ΠΑΟΚ

Η 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει το Σάββατο (7/2) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Καλλιθέας, με τον Κολοσσό Ρόδου να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Το τζάμπολ θα γίνει στις 15:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ. Λίγο αργότερα, στις 16:00, ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την Μύκονο Betsson στο ΔΑΚ Γλυφάδας. Αυτός ο αγώνας θα προβληθεί στο ΕΡΤ Sports 1.

Ακόμη, στις 18:00 η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το Μαρούσι στην Sunel Arena, με το ΕΡΤ2 Σπορ να μεταδίδει το ματς. Τέλος, στις 18:15 Περιστέρι Betsson και Ηρακλής θα αναμετρηθούν στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15:45 Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ

16:00 Πανιώνιος - Μύκονος Betsson

18:00 ΑΕΚ - Μαρούσι

18:15 Περιστέρι Betsson - Ηρακλής