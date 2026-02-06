Χαμός στη Μονακό: «Τουλάχιστον 1,5 μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται να κάνουν απεργία»!

Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Μονακό, με τους παίκτες της ομάδας να είναι απλήρωτοι τουλάχιστον 1,5 μήνα και να σκέφτονται να κάνουν απεργία. Κίνδυνος να παίξει με τους Έφηβους!

Όπως αναφέρει το «Meridian Sport», η γαλλική ομάδα είναι στο χείλος του γκρεμού με τα πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, με τους παίκτες να είναι τουλάχιστον 1,5 μήνα απλήρωτοι.

Μάλιστα δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, αφού σύμφωνα με το δημοσίευμα, σκέφτονται να κατέβουν σε απεργία, κάτι που αν συμβεί θα σημαίνει πως η Μονακό στο παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος κόντρα στη Σαλόν θα παραταχθεί με την εφηβική ομάδα!

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη είναι ήδη σε κρίση και δύσκολη κατάσταση μετά και την 4η σερί ήττα της στην Euroleague και μένει να φανεί αν θα υπάρξει και νέο επεισόδιο στο σίριαλ.

Κι όλα αυτά ενώ το Πριγκιπάτο, που είναι σε διαδικασία να αναλάβει τη Μονακό από τα χέρια του Αλεξέι Φεντορίτσεφ, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και η γαλλική ομάδα δεν μπορεί λόγω της απαγόρευσης να κάνει και μεταγραφές, ζήτησε χρόνο για να αναλύσει όλα τα οικονομικά δεδομένα.