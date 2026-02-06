Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής, η Τσαρούχα στο Καρδίτσα - Παναθηναϊκός

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Καρδίτσα ορίστηκαν οι Τσαρούχα, Μαρινάκης και Αγγελής, ενώ στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Προμηθέα οι Τσιμπούρης, Θεονάς και Τσάνταλη.

Οι Τηγάνης, Μαρτινάκος και Σπυρόπουλος θα είναι στο ΑΕΚ-Μαρούσι και οι Καρπάνος, Μαγκλογιάννης και Λεβεντάκος στο Κολοσσός-ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 7/2

Καλλιθέας 15.45 Κολοσσός H Hotels Collection-ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Μωυσιάδης)

Γλυφάδας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Κατραχούρας-Αναστασιάδης Β (Κουλούρης)

Sunel Arena 18.00 ΑΕΚ-Μαρούσι Chery Τηγάνης-Μαρτινάκος-Σπυρόπουλος (Παπάντος)

Ανδρέας Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Ηρακλής Πουρσανίδης-Χριστινάκης-Μπακάλης (Διμπινούδης)

Κυριακή 8/2

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Τσιμπούρης-Θεονάς-Τσάνταλη (Ηπιώτης)

Γιάννης Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Παναθηναϊκός AKTOR Τσαρούχα-Μαρινάκης-Αγγελής (Τέγα)