Μασιούλις: «Ταλαντούχα η Εφές, η βαθμολογία δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό της επίπεδο»

Ο Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Ζαλγκίρις κόντρα στην Εφές για την 27η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στο ταλέντο της τουρκικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ένας ακόμη πολύ ταλαντούχος αντίπαλος, παρόμοιος με την Μονακό, αλλά η θέση τους στην βαθμολογία δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό τους επίπεδο.

Ακόμα και με τραυματισμούς, εξακολουθούν να έχουν πολλούς ταλαντούχους παίκτες που είναι πολύ καλοί στις θέσεις τους. Μπορεί να είχαν μια πιο αδύναμη περίοδο, αλλά τώρα νίκησαν πειστικά τη Βαλένθια παίζοντας με το δικό τους στυλ - τρέχοντας στο παρκέ, κάνοντας σουτ και αμυνόμενοι πολύ καλά.

Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Δεν μπορείς να κοιτάξεις την βαθμολογία μόνο».