Σλούκας για τα 118 χρόνια του Παναθηναϊκού: «Οικογένεια, αφοσίωση, στόχους, αγάπη»

Τα 118 του χρόνια συμπληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός και η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο οι «πράσινοι» εξήγησαν τι σημαίνει για εκείνους το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει σήμερα τα 118 χρόνια ιστορίας του και η πράσινη ΚΑΕ δημιούργησε ένα ξεχωριστό βίντεο με ευχές. Οι παίκτες της ομάδας εξηγούν με λίγα λόγια τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός για εκείνους.

Ο αρχηγός Κώστας Σλούκας έκανε λόγο για «οικογένεια, αφοσίωση, στόχους, αγάπη», ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στάθηκε στη λέξη «ιστορία». O Ρισόν Χολμς και o Μάριους Γκριγκόνις μίλησαν για «πάθος», ενώ Τζέριαν Γκραντ και Ντίνο Μήτογλου τόνισαν τη λέξη «οικογένεια».

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για «πάθος, αγάπη και ενθουσιασμό», ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χαρακτήρισε το Τριφύλλι «αφοσίωση και τρόπο ζωής».

«Το δεύτερο σπίτι μου», χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει πως είναι «η πρόκληση της ζωής μου». «Τρόπος ζωής» είναι το Τριφύλλι για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και «η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη» για τον Τζέντι Όσμαν. «Να κερδίζεις», είπε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς είπε: «Μια πλούσια παράδοση νικών, στην οποία ελπίζω να προσθέσω κι εγώ».

Τη λέξη «ιστορία» επέλεξε και ο Ματίας Λεσόρ. Ο Κέντρικ Ναν από την πλευρά του ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι ένας παθιασμένος σύλλογος, με τεράστια αξία, ειδικά στην καρδιά μου. Είναι σπίτι».

Ο κόουτς Εργκίν Αταμάν σημείωσε: «Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι πάθος. Πάθος για τον αθλητισμό. Πάθος για το μπάσκετ».

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor:

118 χρόνια ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών.

Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία φωλιάζει σε όλες τις πράσινες καρδιές, από γενιά σε γενιά.

Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος!

Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας!

