Πήραν το θρίλερ οι Ρόκετς - Νίκη και για Χόρνετς

Οι Ρόκετς άντεξαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, είχαν πιο καθαρό μυαλό και έφυγαν με το διπλό (114-118) από την έδρα των Πέισερς στην Ιντιάνα.

Με τον ίδιο ρυθμό ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, έχοντας μικρή διαφορά στο σκορ. Ωστόσο την εικόνα κατάφερε να αλλάξει στο δεύτερο δωδεκάλεπτο το Χιούστον αφού ήταν πιο εύστοχο και πήγε με το υπέρ του σκορ στα αποδυτήρια.

Μετά την ανάπαυλα ήταν η σειρά των Πέισερς να κάνουν το ίδιο και να φέρουν ξανά το σκορ στα ίδια επίπεδα. Η τριετία περίοδος βρήκε τις δύο ομάδες να δίνουν μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όπου οι Ρόκετς πήραν τη νίκη με 118-114.

Σαρλότ Χόρνετς - Νιού Ορλίν Πέλικανς 102-95

Οι Πέλικανς πήγαν με την διάθεση να φύγουν με το διπλό από την έδρα των Χόρνετς και θα μπορούσαν να το είχαν πετύχει, όμως στο τέλος του αγώνα οι «Σφίγγες» καθάρισαν το μυαλό τους, ήταν πιο εύστοχοι και πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν.