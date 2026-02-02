Οι Σανς και οι Νικς «ψάχνονται» στην αγορά: Πώς επηρεάζονται οι Χέις - Ντέιβις και Γιαμπουσέλε

Οι Φοίνιξ Σανς και οι Νιου Γιορκ Νικς παρουσιάζονται μεταξύ των ομάδων που «ψάχνονται» στην αγορά, λίγο πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών του ΝΒΑ (5/2). Πώς επηρεάζονται οι υποθέσεις των Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Στο ΝΒΑ αυτή την περίοδο επικρατεί ένας... γενικός αναβρασμός. Οι ομάδες του «μαγικού κόσμου» είναι ενεργές στην αγορά και ψάχνουν τρόπους να ενισχυθούν, ενόψει των πλέι οφ. Παράλληλα, η πιθανότητα ενός σπουδαίου trade, όπως του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μπορεί να δημιουργήσει... απόνερα που θα «παρασύρουν» πολλούς παίκτες της λίγκας και θα έχουν μεγάλες προεκτάσεις.

Οι «Ήλιοι», παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του Ντέβιν Μπούκερ, παραμένουν σε τροχιά Play-in (ρεκόρ 30-20, 7η θέση στη Δύση), ενώ η ομάδα από το «Μεγάλο Μήλο» με ρεκόρ 31-18 θέλει να τερματίσει στις πρώτες θέσεις της Ανατολής (2η θέση αυτή τη στιγμή) και έχει πολύ υψηλές βλέψεις φέτος. Αμφότερες οι ομάδες, όπως είναι λογικό, αναμένεται να είναι «ενεργές» στο... παζάρι, με τους Νικς να θεωρούνται μεταξύ των διεκδικητών της υπογραφής του "Greek Freak".

Πώς επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση οι Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που ρίχνουν... ματιές επιστροφής προς την Euroleague και μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στον ευρωπαϊκό χάρτη;

Αρχικά, ο MVP του περσινού Final Four έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Σανς, ύψους 2,05 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως δεν έχει την υποστήριξη του οργανισμού που θα ήθελε, μετρώντας μόλις 1,3 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί στην υπόθεση των Σανς είναι πως η ομάδα από το Φοίνιξ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Τζέρεμι Σότσαν των Σπερς, που αγωνίζεται στη θέση «4». Την ίδια στιγμή, ο σύλλογος έχει ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο στον προϋπολογισμό του και προσπαθεί να «ελαφρύνει» την οικονομική του κατάσταση. Αυτό θα έρθει είτε μέσω «κοψίματος» κάποιου παίκτη που δεν υπολογίζεται, είτε με κάποια ανταλλαγή. Εν ολίγοις, το μέλλον του Χέις - Ντέιβις στο Φοίνιξ θεωρείται αβέβαιο και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο τριήμερο.

Σε ό,τι αφορά τον Γιαμπουσέλε, θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ υπέγραψε ένα διετές συμβόλαιο ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νικς, μετά το θετικό πέρασμά του από τους Σίξερς. Όμως, τα stats του δείχνουν πως ούτε εκείνος υπολογίζεται σημαντικά (2,7 πόντοι και 2,1 ριμπάουντ 41 συμμετοχές). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πρόσφατα... άνοιξε την πόρτα της προοπτικής της επιστροφής στην Ευρώπη.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι Νικς βρίσκονται στο... κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα πρότειναν τον Γιαμπουσέλε ως μέρος ανταλλαγής με τους Σπερς για τον Σότσαν, για τον οποίον γράψαμε και παραπάνω. Στις ΗΠΑ, όμως, σημειώνουν πως η ομάδα από το Σαν Αντόνιο δεν ενδιαφέρεται να πάρει το συμβόλαιο του «Γιάμπου», που θυμίζουμε πως είναι διετές.

Οι μέρες περνούν και η αγωνία μεγαλώνει. Τα δεδομένα σήμερα θέλουν το δίδυμο Χέις - Ντέιβις και Γιαμπουσέλε να θέτει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ, αλλά τη μετοχή τους στο «χρηματιστήριο» των ΗΠΑ να βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Ως γνωστόν, ο Παναθηναϊκός Aktor είναι... stand by για τις εξελίξεις που θα προκύψουν μετά το πέρας της trade deadline, αλλά δεν «παίζει» μόνος του. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει επικοινωνήσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον της για τον Χέις - Ντέιβις, τον οποίον θα ήθελε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Την ίδια στιγμή, ο Γιαμπουσέλε υπογράμμισε πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι η πρώτη ομάδα, με την οποία θα μιλήσει αν μπει στο αεροπλάνο για την Ευρώπη.

Οι επόμενες τρεις μέρες, λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουν μια και καλή το τοπίο για τους δύο πάουερ φόργουορντ, που αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Euroleague είναι σε θέση να αλλάξουν τα δεδομένα της διοργάνωσης, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.