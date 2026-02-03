Ώρα αποδείξεων για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Ρεάλ - Δοκιμασία στο Ντουμπάι για τον Ολυμπιακό

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (21:15) στο Telekom Center, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να καλείται να βγάλει αντίδραση, ενώ ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Ντουμπάι (18:00)

Διαβολοβδομάδα με... ταυτόχρονο ελληνικό ενδιαφέρον. Οι δυο αιώνιοι ρίχνονται στην μάχη της 26ης αγωνιστικής σε δυο παιχνίδια με διαφορετικές ιδιαιτερότητες το καθένα.

Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά και ανοίγει και την αυλαία της αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στη Ντουμπάι BC (18:00), με τους φορμαρισμένους «ερυθρόλευκους» να θέλουν το διπλό για να παραμείνουν σε τροχιά τετράδας, μετρώντας πέντε σερί νίκες στην διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στα ΗΑΕ με τις γνωστές απουσίες των Μόρις, Νιλικίνα και Παπανικολάου που δεν ακολούηθησαν την αποστολή λόγω προβλημάτων τραυματισμού.

Στο δεύτερο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Ρεάλ Μαδρίτης (21:15), με τους «πράσινους» να καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από τον Άρη. Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει ξανά στην διάθεση του, τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, την στιγμή που η «βασίλισσα» θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Παρί.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Dubai Basketball - Ολυμπιακός (18:00)

Εφές - Βαλένθια (19:30)

Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)

Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)

Μπάγερν - Παρί (21:30)

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)

Η κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 17-7 * Ολυμπιακός 16-8 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8 Βαλένθια 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Μπαρτσελόνα 16-9 Μονακό 15-10 Παναθηναϊκός 15-10 Ερυθρός Αστέρας 15-10 Ζάλγκιρις 14-11 Βίρτους Μπολόνια 12-13 Αρμάνι Μιλάνο 12-13 Dubai Basketball 11-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15 Μπάγερν Μονάχου 10-15 Μπασκόνια 9-16 * Παρί 8-16 Παρτίζαν 8-17 Αναντολού Εφές 6-19 Βιλερμπάν 6-19

Εκκρεμούν