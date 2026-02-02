Μούσα: «Όταν υπέγραψα στην Ντουμπάι ο Σέρχιο Ροντρίγκες με πήρε τηλέφωνο για να ανανεώσω το συμβόλαιό μου»

Ο Ντζάναν Μούσα σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως όταν υπέγραψε στην Ντουμπάι BC ο Σέρχιο Ροντρίγκεζ τον πήρε τηλέφωνο να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Ρεάλ, ωστόδο ήταν ήδη αργά...

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς κόντρα στην Ρεάλ: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το σπίτι μου. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις εναντίον των συμπαικτών σου, εναντίον των φίλων σου. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις αυτή την άσπρη φανέλα, αλλά τώρα είμαι στο Ντουμπάι και είναι η οικογένειά μου».

Για την φετινή σεζόν: «Στην αρχή είναι πολύ δύσκολο με έναν νέο προπονητή, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πολλή ποιότητα και ο Σέρχιο Σκαριόλο είναι επίσης ένας σπουδαίος προπονητής παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη. Παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης στην EuroLeague. Κάνουν πολύ καλή δουλειά».

Για την παρουσία του στην Ρεάλ: «Ο χρόνος μου με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν υπέροχος . Κερδίσαμε πολλούς τίτλους, έξι σε τρία χρόνια. Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Σέρχιο, τον Ρούντι και τον Τσάτσο. Η σύζυγός μου κι εγώ ψάχνουμε να αγοράσουμε ένα σπίτι στη Μαδρίτη. Ο Έντι Ταβάρες κι εγώ μιλάμε ακόμα. Του λείπω, και μου λείπει κι εμένα, επειδή είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Τώρα σκέφτομαι μόνο το Ντουμπάι. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στη ζωή σου, αλλά θα προσπαθήσω να μείνω στο Ντουμπάι για πολύ καιρό».

Για τις λεπτομέρειες της αποχώρησης του από την Ρεάλ και την μεταγραφή του στην Ντουμπαί: «Δεν μίλησα με τον Σέρχιο Ροντρίγκεζ αρχικά, μιλήσαμε με τον Χουάν Κάρλος Σάντσες πριν από όλα, αλλά δεν ήμασταν στην ίδια σελίδα Όταν υπέγραψα στην Ντουμπάι, ο Ροντρίγκεζ με πήρε τηλέφωνο για να μιλήσουμε για ανανέωση, αλλά ήμουν ήδη στο Ντουμπάι εκείνη την εποχή και δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια νέα συμφωνία».