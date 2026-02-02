«Οι Μάβερικς εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Ντέιβις σε χαμηλή τιμή»

Σύμφωνα με το ESPN οι Ντάλας Μάβερικς εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Άντονι Ντέιβις σε χαμηλή τιμή ώστε να αποκτήσουν μακροπρόθεσμη ευελιξία στο μέλλον.

Κάποιοι εντός του οργανισμού των Ντάλας Μάβερικς θα ήταν ανοιχτοί στο να ανταλλάξουν τον 10 φορές All-Star ψηλό Άντονι Ντέιβις, ακόμη και αν η απόδοση αποτελείται μόνο από συμβόλαια που λήγουν, σύμφωνα με τον Τιμ ΜακΜάχον του ESPN .

Η ελκυστικότητα μιας τέτοιας κίνησης θα έγκειται στην οικονομική ευελιξία που θα μπορούσε να δώσει στο Ντάλας, καθώς η ομάδα προσπαθεί να χτίσει γύρω από τον Κούπερ Φλαγκ.

Ωστόσο, ο MacMahon σημειώνει ότι αυτή η προσέγγιση θα ήταν δύσκολο να πειστεί στον ιδιοκτήτη πλειοψηφίας Πάτρικ Ντάμοντ, ο οποίος δεν αισθάνεται καμία επείγουσα ανάγκη να κάνει ανταλλαγή τον Ντέιβις αυτή τη στιγμή.

Ιδανικά, οι Mάβερικς θα επιδίωκαν ένα πακέτο που περιλαμβάνει επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ, νεαρούς παίκτες και ελάφρυνση μισθού λόγω συμβολαίων που λήγουν.

Εάν υπάρξει συμφωνία πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών της 5ης Φεβρουαρίου, ο Σαμς Σαράνια του ESPN αναφέρει ότι οι Ράπτορς και οι Χοκς θεωρούνται οι πιο πιθανοί υποψήφιοι.