Ομπράντοβιτς για την αποχώρηση Γκράχαμ: «Ήταν δικιά του απόφαση, δεν ήταν ικανοποιημένος»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει για πρώτη φορά την αποχώρηση του Ντεβόντε Γκράχαμ από τον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας πως ήταν απόφαση του ίδιου, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι παρελθόν, δεν ήταν ιδέα του συλλόγου να φύγει. Αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος. Αυτό είναι λογικό. Πρώτα απ' όλα, ήρθε ως πόιντ γκαρντ, τον έβλεπα ως σούτινγκ γκαρντ, τελεία και παύλα. Δεν έχουμε πλέον άδεια να βγούμε στην αγορά στην Ευρωλίγκα. Μόνο πιθανώς για το Σερβικό Πρωτάθλημα όταν έρθει η ώρα».

Για την κλήρωση του Κύπελλο Ραντιβόι Κόρατς , όπου επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο τεσσάρων ξένων παικτών: «Είναι πολύ δύσκολο και πραγματικά ένα καλό δίλημμα. Μόλις έλαβα την ερώτηση για την κλήρωση. Είπα στους προπονητές να αφιερώσουν λίγο χρόνο σε αυτό, να βρουν ευκαιρίες για τον νεαρό Όγκνιεν Ράντοσιτς. Είναι πραγματικά απαιτητικό, θα δούμε πώς θα το λύσουμε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη χημεία με τους παίκτες που είναι ήδη εδώ. Αυτοί είναι οι Μιλιένοβιτς, Ντόμπριτς, Νταβίντοβατς, Καλίνα...»