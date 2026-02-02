Σκαριόλο: «Πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Αθήνα λόγω της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του Παναθηναϊκού»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό Aktor (3/2, 21:15) και στάθηκε στα σημεία που θα πρέπει να «χτυπήσει» η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ενόψει του αγώνα στο "Telekom Center":

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, λόγω της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αντιπάλου. Εξακολουθούμε να έχουμε θέμα με την απόδοσή μας εκτός έδρας στην EuroLeague, έναν τομέα στον οποίο δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε.

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που επιχειρεί τα λιγότερα τρίποντα σε ολόκληρη την EuroLeague, οπότε θεωρώ ότι το κλειδί είναι να προστατεύσουμε τη ρακέτα μας. Είναι προφανές ότι θα χρησιμοποιήσουν πολύ μεγάλο όγκο pick and roll και καταστάσεων isolation. Και σε αυτές τις μονομαχίες ένας εναντίον ενός, το να περνάς σωστά τα σκριν και να επηρεάζεις τον χειριστή της μπάλας θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι η ομάδα που σουτάρει τα λιγότερα τρίποντα και βάζει επίσης τα λιγότερα.

Φυσικά και δουλεύουμε πάνω σε αυτό και προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε ανάλογα με τη σημασία των διαφορετικών στιγμών μέσα στη σεζόν. Όλα αυτά τα παιχνίδια απαιτούν ανθεκτικότητα, να ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι τις απογοητεύσεις, τις δυσκολίες και τις πολύ καλές στιγμές του αντιπάλου. Να μην αφήνεις τον εαυτό σου να καταρρεύσει».