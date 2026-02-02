ΑΕΚ: Η ενημέρωση των εισιτηρίων με την Τόφας

Η ΑΕΚ ενημέρωσε το κοινό της για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Τόφας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η AEK BC ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL, Τόφας – ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη (03/02), 19:00 (ώρα Ελλάδας), 20:00 (ώρα Τουρκίας) στο Tofas Spor Salonu της Προύσας.

1) Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στις 1015 λίρες Τουρκίας (19,55 €).

2) Η Διεύθυνση του Τμήματος Εισιτηρίων της ΑΕΚ BC, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα της Τόφας, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας, ότι θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας και μόνο.

