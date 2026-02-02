Το Μαρούσι περνάει στην αντεπίθεση για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανιώνιο (vid)

Ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από το Μαρούσι, φτάνοντας σε ένα αποτέλεσμα – χρυσάφι για τους «κυανέρυθρους». Κι αυτό γιατί ο «Ιστορικός» απέκτησε προβάδισμα για την παραμονή στην κατηγορία.
Όμως, για ακόμα ένα παιχνίδι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις των Καρπάνο, Χριστινάκη και Μπακάλη που προκάλεσαν εκνευρισμό στους παίκτες των γηπεδούχων και στον κόσμο. Άλλωστε, η αίσθηση των διαιτητικών υποδείξεων ήταν πως οι ρέφερι αποφάσιζαν με διαφορετικά κριτήρια στα «σφυρίγματα» τους.
Θυμίζουμε πως ο Μαξίμ Σάλας αποβλήθηκε με τεχνική ποινή και αντιαθλητικό φάουλ 3΄πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, σε μια φάση που ο Λευκορώσος ψηλός είχε κερδίσει φάουλ υπέρ του, το οποίο μετατράπηκε σε αντιαθλητικό κατά του. Σίγουρα, αυτή ήταν μία από τις πολλές φάσεις που έκριναν τον αγώνα.
Οι τρεις ρέφερι της αναμέτρησης επέτρεψαν το σκληρό παιχνίδι των παικτών του Πανιωνίου, με τον Ουότσον να πρωταγωνιστεί στις περισσότερες φάσεις εντός της ρακέτας με ξεκάθαρα φάουλ που δεν καταλογίστηκαν, όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο.
Οι φάσεις που διαμαρτύρεται το Μαρούσι:
Φάουλ του Γουότσον στον Σάλας που δεν δόθηκε για 2 βολές στο 7:48' της 1ης περιόδου
Νέο φάουλ του Γουότσον πάνω στον Γουίλιαμς που δεν δόθηκε στο 3:53' της 1ης περιόδου
Επιθετικό φάουλ του Γουότσον που δεν δόθηκε, έβαλε καλάθι ο Πανιώνιος και το Μαρούσι θα είχε 2 βολές στο 3:39' της 1ης περιόδου
Συνεχόμενα φάουλ του Γουότσον που δεν δόθηκαν στο 9:55 της 3ης περιόδου
Φάουλ του Κρούζερ που δεν δόθηκε πάνω στον Γουίλιαμς στο 0:33' της 1ης περιόδου
Φάουλ εις βάρος του Σάλας για 2 βολές που δεν δόθηκε από τον Καρπάνο (Πάτρα) στα τελευταία 2" της 1 περιόδου
Φάουλ που δεν δόθηκε στον Σάλας και τεχνική ποινή στον ίδιο από τον Καρπάνο στα 8:52' της 2ης περιόδου
Φάουλ που δόθηκε χαμηλά αντί για γκολ-φάουλ του Ντε Σόουζα στο 8:12' της 2ης περιόδου
Φάουλ χαμηλά που θα έπρεπε να σφυριχτεί νωρίτερα, δίνεται αργότερα και 2 βολές στον Πανιώνιο στο 9:30' της 4ης περιόδου
Ο Καρπάνος δίνει αμέσως φάουλ χαμηλά, για να μη σουτάρει βολές το Μαρούσι στο 8:37' της 3ης περιόδου
Σπρώξιμο από επιτιθέμενο παίκτη του Πανιωνίου δεν δίνεται φάουλ, το καλάθι μπαίνει, ενώ κανονικά έπρεπε να σουτάρει 2 βολές το Μαρούσι στο 3:07' της 3ης περιόδου
Τρία φάουλ πάνω στον Σάλας, αλλά αποβάλλεται στο 3:43' της τρίτης περιόδου
Φάουλ που δεν δίνεται στο Μαρούσι από τον Καρπάνο, κάτω ο Πανιώνιος σκοράρει με κάρφωμα στο 5:56' της 4ης περιόδου