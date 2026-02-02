Το Μαρούσι περνάει στην αντεπίθεση για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανιώνιο (vid)

Το Μαρούσι βρέθηκε ξανά στο... στόχαστρο των διαιτητών, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο διπλό του Πανιωνίου.

Ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από το Μαρούσι, φτάνοντας σε ένα αποτέλεσμα – χρυσάφι για τους «κυανέρυθρους». Κι αυτό γιατί ο «Ιστορικός» απέκτησε προβάδισμα για την παραμονή στην κατηγορία.

Όμως, για ακόμα ένα παιχνίδι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις των Καρπάνο, Χριστινάκη και Μπακάλη που προκάλεσαν εκνευρισμό στους παίκτες των γηπεδούχων και στον κόσμο. Άλλωστε, η αίσθηση των διαιτητικών υποδείξεων ήταν πως οι ρέφερι αποφάσιζαν με διαφορετικά κριτήρια στα «σφυρίγματα» τους.

Θυμίζουμε πως ο Μαξίμ Σάλας αποβλήθηκε με τεχνική ποινή και αντιαθλητικό φάουλ 3΄πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, σε μια φάση που ο Λευκορώσος ψηλός είχε κερδίσει φάουλ υπέρ του, το οποίο μετατράπηκε σε αντιαθλητικό κατά του. Σίγουρα, αυτή ήταν μία από τις πολλές φάσεις που έκριναν τον αγώνα.

Οι τρεις ρέφερι της αναμέτρησης επέτρεψαν το σκληρό παιχνίδι των παικτών του Πανιωνίου, με τον Ουότσον να πρωταγωνιστεί στις περισσότερες φάσεις εντός της ρακέτας με ξεκάθαρα φάουλ που δεν καταλογίστηκαν, όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο.

Οι φάσεις που διαμαρτύρεται το Μαρούσι: