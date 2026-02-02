Παπανικολάου για το poster στον Οσμάν: «Στο άλμα κατάλαβα πως έφτανα να καρφώσω»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για το κάρφωμα πάνω στον Τσέντι Όσμαν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον αρχηγό των Πειραιωτών να σημειώνει πως στο άλμα κατάλαβε πως φτάνει να καρφώσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι ένα από τα plays μας. Είχε προηγηθεί παρόμοια φάση με side pick and roll με τον Βεζένκοφ. Έτυχε να προσέξω πως αυτός που μάρκαρε τον Βεζένκοφ (σ.σ. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ) δε βοηθούσε στη φάση, για τον Βεζένκοφ μιλάμε, οπότε με ένα καλό σκριν θα είχα ελεύθερο διάδρομο για το καλάθι. Ο Βεζένκοφ έκανε καλό σκριν κι είδα το άνοιγμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα πως έφτανα να καρφώσω, αλλά στο άλμα κατάλαβα πως υπήρχε η προοπτική. Και κάρφωσα. Είμαι χαρούμενος που το έκανα γιατί μας έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση κι όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι για αμφότερες τις ομάδες. Είμαι χαρούμενος που συνεισέφερα στη νίκη»