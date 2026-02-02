Σαράνια για Γιάννη: «Σε επαφές με τις ομάδες οι Μπακς, κάνουν αντιπροσφορές»

Η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Σαμς Σαράνια να αναλύει τα δεδομένα στην παρούσα φάση για τον «Greek Freak».

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι επαφές συνεχίστηκαν, με τους Μπακς από την πλευρά τους να κάνουν αντιπροσφορές.

Aναλυτικά όσα είπε:

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Μπακς παρέμειναν σε επαφή με ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον με επιθετικές προτάσεις. Από όσο καταλαβαίνω, έχουν υποβάλει και αντιπροσφορές σε αυτές τις επιθετικές προτάσεις.

Οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς, οι Ουόριορς και οι Νικς ήταν οι πιο σοβαροί υποψήφιοι για τον Γιάννη, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι θα προσφέρουν, έναν νεαρό παίκτη ή και πολλές επιλογές στο ντραφτ».