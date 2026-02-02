Σαράνια για Γιάννη: «Σε επαφές με τις ομάδες οι Μπακς, κάνουν αντιπροσφορές»

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι επαφές συνεχίστηκαν, με τους Μπακς από την πλευρά τους να κάνουν αντιπροσφορές.
Aναλυτικά όσα είπε:
«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Μπακς παρέμειναν σε επαφή με ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον με επιθετικές προτάσεις. Από όσο καταλαβαίνω, έχουν υποβάλει και αντιπροσφορές σε αυτές τις επιθετικές προτάσεις.
Οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς, οι Ουόριορς και οι Νικς ήταν οι πιο σοβαροί υποψήφιοι για τον Γιάννη, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι θα προσφέρουν, έναν νεαρό παίκτη ή και πολλές επιλογές στο ντραφτ».
Shams on the Giannis trade talks:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) February 2, 2026
"Over the weekend, the Bucks remained engaged with teams that have interest, given aggressive proposals. My understanding is they've submitted counteroffers to those aggressive proposals as well" pic.twitter.com/IGdJAkR46J