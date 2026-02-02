Vikos Φalcons - Κόροιβος Αμαλιάδας: Φινάλε με ντέρμπι της περιφέρειας

Η 19η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται σήμερα (18:30) με την αναμέτρηση Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας, που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι στοχεύουν στην τρίτη διαδοχική νίκη, που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. «O επόμενος αγώνας μας είναι κόντρα σε μια δυνατή ομάδα, τον Κόροιβο. Ο δικός μας στόχος είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να συνεχίσουμε το νικηφόρο σερί μας! Κλειδί για εμάς είναι η πρόοδος από παιχνίδι σε παιχνίδι και η συγκέντρωση από το πρώτο δευτερόλεπτο. Για το μάτς της Δευτέρας θα χρειαστούμε όλους τους φίλους της ομάδας δίπλα μας για να προστατεύσουμε την έδρα μας!», τόνισε ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ των Ηπειρωτών, Ράσελ Τζόουνς.

Οι φιλοξενούμενοι μετά το ρεπό της περασμένης εβδομάδας θα ψάξουν την ένατη νίκη τους στο πρωτάθλημα και τέταρτη εκτός έδρας. «Συνέχεια μετά το ρεπό μας με ένα πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό παιχνίδι ενάντια στην ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων. Μια ομάδα η οποία έχει χάσει μόλις δύο παιχνίδια στο γήπεδο της, που την χαρακτηρίζει το σκληρό παιχνίδι καθώς και η συνέπεια της σε επίθεση και άμυνα. Από την πλευρά μας εάν ακολουθήσουμε τις αρχές μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου ελπίσουμε να φύγουμε νικητές απέναντι σε μια εξαιρετικά δύσκολη έδρα», δήλωσε ο βοηθός προπονητή του Κοροίβου, Γιώργος Λεβεντούρης.

Αναλυτικά η 19η αγωνιστική:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 (κ.α. 85-85)

Σοφάδες-Δάφνη 80-71

ΑΓΕΧ-Ψυχικό 89-79

Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69

Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101

Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm 77-75

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

Η επόμενη αγωνιστική (20η, 7/2)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17:00 Δάφνη-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

18:00 Πανερυθραϊκός-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

17:30 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Vikos Φalcons (Ertsports)

Ρεπό: Ψυχικό