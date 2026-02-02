Γυναίκες: Οι Ελληνίδες εκτός συνόρων (pics)

Η ομάδα της διεθνούς Ελληνίδας σέντερ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με buzzer beater της Γκιουλσά Ντουμάν, βάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την υπογραφή της σ’ έναν αρκετά δυνατό και συναρπαστικό αγώνα. Η Μαριέλλα Φασούλα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση πετυχαίνοντας ακόμα ένα double double στο εφετινό πρωτάθλημα με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ (επίσης είχε και 3 ασίστ) σε 32 λεπτά συμμετοχής. Πρώτη σκόρερ για την Μπεσίκτας ήταν η Φρέιζερ με 23 πόντους, ενώ η Ουίτκομπ πέτυχε 15 πόντους.
Νωρίτερα και μερικά εικοσιτετράωρα πριν την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, η Μερσίν επιβλήθηκε εκτός έδρας της Όμναρσπορ με σκορ 115-62, με επτά παίκτριες της ομάδας του Τζώρτζη Δικαιουλάκου να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.
Στο Βέλγιο, η Μέχελεν παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετά την εύκολη νίκη που πέτυχε εκτός έδρας επί της ουραγού Λούμεν με σκορ119-52. Η Ισμήνη Πράπα σημείωσε 11 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.
Στο Ισραήλ, η ρέγκιουλαρ σεζόν του πρωταθλήματος συνεχίζεται με την Ελιτζούρ Ράμλα να ανεβαίνει στην 3η θέση στη βαθμολογία μετά τη εντός έδρας νίκη με σκορ 66-52 επί της Χάποελ Ρισόν. Η Έλενα Μποσγανά πέτυχε 6 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής.
Τέλος, στην Ισπανία ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πορεία της Αβενίδα -προσεχής αντίπαλος του Αθηναϊκού Qualco στο EuroCup- η οποία επικράτησε δύσκολα της Λεγκανές με σκορ 71-68. Η Μαρτίν και η Κέιβ πέτυχαν 18 και 17 πόντους αντίστοιχα, ενώ η πρώην παίκτρια του Αθηναϊκού Qualco, Βίραγκ Κις, σημείωσε 9 πόντους και είχε 5 ριμπάουντ.