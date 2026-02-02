Γυναίκες: Οι Ελληνίδες εκτός συνόρων (pics)

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ Γυναικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο EuroCup, τη Μερσίν, να βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην KBSL της Τουρκίας, και την Μπεσίκτας όπου αγωνίζεται η Μαριέλλα Φασούλα, να παραμένει στην πρώτη πεντάδα μετά την εκτός έδρας νίκη που πέτυχε επί της Εμλάκ με 84-83.

Η ομάδα της διεθνούς Ελληνίδας σέντερ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με buzzer beater της Γκιουλσά Ντουμάν, βάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την υπογραφή της σ’ έναν αρκετά δυνατό και συναρπαστικό αγώνα. Η Μαριέλλα Φασούλα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση πετυχαίνοντας ακόμα ένα double double στο εφετινό πρωτάθλημα με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ (επίσης είχε και 3 ασίστ) σε 32 λεπτά συμμετοχής. Πρώτη σκόρερ για την Μπεσίκτας ήταν η Φρέιζερ με 23 πόντους, ενώ η Ουίτκομπ πέτυχε 15 πόντους.

Νωρίτερα και μερικά εικοσιτετράωρα πριν την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, η Μερσίν επιβλήθηκε εκτός έδρας της Όμναρσπορ με σκορ 115-62, με επτά παίκτριες της ομάδας του Τζώρτζη Δικαιουλάκου να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Στο Βέλγιο, η Μέχελεν παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετά την εύκολη νίκη που πέτυχε εκτός έδρας επί της ουραγού Λούμεν με σκορ119-52. Η Ισμήνη Πράπα σημείωσε 11 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Στο Ισραήλ, η ρέγκιουλαρ σεζόν του πρωταθλήματος συνεχίζεται με την Ελιτζούρ Ράμλα να ανεβαίνει στην 3η θέση στη βαθμολογία μετά τη εντός έδρας νίκη με σκορ 66-52 επί της Χάποελ Ρισόν. Η Έλενα Μποσγανά πέτυχε 6 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής.

Τέλος, στην Ισπανία ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πορεία της Αβενίδα -προσεχής αντίπαλος του Αθηναϊκού Qualco στο EuroCup- η οποία επικράτησε δύσκολα της Λεγκανές με σκορ 71-68. Η Μαρτίν και η Κέιβ πέτυχαν 18 και 17 πόντους αντίστοιχα, ενώ η πρώην παίκτρια του Αθηναϊκού Qualco, Βίραγκ Κις, σημείωσε 9 πόντους και είχε 5 ριμπάουντ.