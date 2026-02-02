Μύκονος Betsson - Καρδίτσα: Για το προτελευταίο εισιτήριο του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών

Ο νικητής θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Allwyn Final 8, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης 17-21 Φεβρουαρίου.
Εκεί, στον προημιτελικό της 18ης Φεβρουαρίου, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Ηρακλή την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (17:00).
Υπενθυμίζουμε πως την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, ο Άρης Betsson, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο ΠΑΟΚ και εκκρεμεί ο εξής αγώνας:
4/2 19.45 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Μαρούσι Chery (ΕΡΤ2 Σπορ)
Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola/Μαρούσι Chery – Άρης Betsson
20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα Ιαπωνική
20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός (20.00)