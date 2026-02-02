Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Η πτώση των Μπακς συνεχίζεται - Πήραν το ντέρμπι οι Νικς

Στα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη των Νιου Γιορκ Νικς στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και η επιβλητική εμφάνιση των Πίστονς που ισοπέδωσαν με 53 πόντους διαφορά τους Νετς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μπόστον Σέλτικς - Μιλγουόκι Μπακς 107-79
Ντιτρόιτ Πίστονς - Μπρούκλιν Νετς 130-77
Μαϊάμι Χιτ - Σικάγο Μπουλς 134-91
Τορόντο Ράπτορς - Γιούτα Τζαζ 107-100
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Σακραμέντο Κινγκς 116-112
Νιου Γιορκ Νικς - Λος Άντζελες Λέικερς 112-100
Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Κλίπερς 93-117
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-130
Σαν Αντόνιο Σπερς - Ορλάντο Μάτζικ 112-103
Ντένβερ Νάγκετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-121