Άνετο πέρασμα των Καβαλίερς από το Πόρτλαντ - Οι Σπερς λύγισαν τους Μάτζικ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έκαναν περίπατο στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (111-130), ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν την... μάχη κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ με 112-103

Στο Πόρτλαντ, οι Μπλέιζερς υποδέχθηκαν τους Καβαλίερς, με τους φιλοξενούμενους να πραγματοποιούν κυριαρχική εμφάνιση, πανηγυρίζοντας μια άνετη νίκη που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 30-21.

Ο Τζάρεντ Άλεν πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση έχοντας 40 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Κέιλεμπ Λοβ να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς, με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς φιλοξένησαν τους Ορλάντο Μάτζικ, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη για τη νίκη, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο θετικό αποτέλεσμα παίρνοντας καλύτερες αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σπερς, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

