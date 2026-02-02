Οι Κλίπερς άλωσαν την έδρα των Σανς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, περνώντας από την έδρα των Φοίνιξ Σανς με 117-93

Οι Κλίπερς είναι ιδιαίτερα ανεβασμένοι το τελευταίο διάστημα και πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο πραγματοποιώντας πειστική εμφάνιση.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και έφτασαν με άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 23-25, με τους Σανς να πέφτουν στο 30-19.

Ο Καουάι Λέοναρντ με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Κλίπερς, ενώ για τους Σανς ξεχώρισε ο Γκρέισον Άλεν με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

