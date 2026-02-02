Οι Ουίζαρντς λύγισαν τους Κινγκς

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έκαμψαν την αντίσταση των Σακραμέντο Κινγκς, επικρατώντας με 116-112.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο, προηγούμενοι με 23-14, και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (53-48).

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τους Ουίζαρντς να έχουν τον έλεγχο και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Κινγκς, να φτάνουν στη νίκη.

O Oυίλ Ράιλι με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με την τρομερή εμφάνιση του Ζακ Λαβίν που είχε 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ να πηγαίνει στράφι για τους Κινγκς.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης