Οι Νικς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Λέικερς με ανατροπή

Oι Νιου Γιορκ Νικς ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 112-100, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο

Οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν αυτοί που εκκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 27-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Λέικερς να κλείνουν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (52-56).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε, με τους Νεοϋορκέζους να φέρνουν τούμπα το ματς, κάνοντας επί μέρους 38-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 8 πόντων (90-82).

Οι Νικς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τελευταία περίοδο, καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη σε ένα από τα μεγάλα ντέρμπι του NBA, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 31-18, ρίχνοντας τους Λέικερς στο 29-19.

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεχωρίζει για τους Λέικερς, έχοντας 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

