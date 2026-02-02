Οι Ράπτορς αγχώθηκαν αλλά λύγισαν τους Τζαζ

Οι Τορόντο Ράπτορς δυσκολεύτηκαν αρκετά από τους Γιούτα Τζαζ, ωστόσο πανηγύρισαν τη νίκη με 107-100.

Οι Καναδοί έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-23, όμως οι Γιούτα Τζαζ έκαναν επί μέρους 23-33 στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο προηγούμενοι με 51-56.

Στην τρίτη περίοδο οι Ράπτορς έκαναν επί μέρους 35-28, παίρνοντας ξανά τα ηνία της αναμέτρησης (86-84), με τους γηπεδούχους παρά την σθεναρή αντίσταση των Τζαζ να αντέχουν, φτάνοντας στη νίκη.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Λάουρι Μάρκανεν να ξεχωρίζει για τους Τζαζ έχοντας 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης