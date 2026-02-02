Oι Χιτ πήραν εκδίκηση από τους Μπουλς με επιβλητική εμφάνιση

Μια ημέρα μετά την ήττα τους από τους «Ταύρους», η ομάδα από το Μαϊάμι πανηγύρισε με άνεση τη νίκη, επικρατώντας με 134-91.

Πριν από ένα 24ωρο οι Σικάγο Μπουλς άλωσαν την έδρα των Μαϊάμι Χιτ με 118-125, όμως η δεύτερη σερί αναμέτρηση των δύο ομάδων είχα άλλη κατάληξη αυτή τη φορά.

Οι Χιτ βγήκαν από την αρχή αποφασισμένοι στο παρκέ και επέβαλλαν τον ρυθμό τους, στήνοντας πάρτι απέναντι στους Μπουλς για τέσσερα δωδεκάλεπτα, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη νίκη.

O Μπαμ Αντεμπάγιο με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Μαϊάμι Χιτ, με τον Κόμπι Ουάιτ να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

