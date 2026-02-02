NBA: Ανακοινώθηκαν και οι... αναπληρωματικοί του All-Star Game

Από την ανατολική περιφέρεια επιλέχθηκαν οι Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς), Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς), Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Νόρμαν Πάουελ (Χιτ), Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς) και Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς).
Από την δυτική περιφέρεια αναπληρωματικοί θα είναι οι: Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Ντένι Αβντίγια (Μπλέιζερς), Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς), Αντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς), Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ) και Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς).
Θυμίζουμε ότι οι staters της Ανατολής προεξέχοντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι οι: Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς), Κέιντ Κάνινγχαμ (Πίστονς) και Ταϊρίς Μάξι (Σίξερς).
Βασικοί από την Δύση επιλέχθηκαν οι: Λούκα Ντόντσιτς (Λέικερς), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς) και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ).
The NBA All-Star Starters & Reserves!— NBA (@NBA) February 1, 2026
The three rosters for the 2026 NBA All-Star Game will be announced Tuesday (2/3) at 7:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/AyWd7v1TtI