NBA: Ανακοινώθηκαν και οι... αναπληρωματικοί του All-Star Game

H μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στο NBA πλησιάζει και πλέον έγιναν γνωστοί και οι παίκτες που θα είναι αναπληρωματικοί στο All-Star Game που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.

Από την ανατολική περιφέρεια επιλέχθηκαν οι Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς), Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς), Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Νόρμαν Πάουελ (Χιτ), Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς) και Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς).

Από την δυτική περιφέρεια αναπληρωματικοί θα είναι οι: Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Ντένι Αβντίγια (Μπλέιζερς), Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς), Αντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς), Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ) και Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς).

Θυμίζουμε ότι οι staters της Ανατολής προεξέχοντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι οι: Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς), Κέιντ Κάνινγχαμ (Πίστονς) και Ταϊρίς Μάξι (Σίξερς).

Βασικοί από την Δύση επιλέχθηκαν οι: Λούκα Ντόντσιτς (Λέικερς), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς) και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ).