«Μπάτσα» στην Μπάρτσα από τη Μούρθια με τρίποντο στο τέλος (vid)

Η Μούρθια έκανε την έκπληξη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, την κέρδισε με 84-83 και την έπιασε στην 3η θέση της βαθμολογίας στην ACΒ.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα σε Ισπανία και Euroleague, καθώς απώλεσε διαφορά 12 πόντων (44-56) στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Ο Τόνι Νάκιτς (10π.) με τρίποντο στα 14’’ πριν το τέλος έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, που είχε για κορυφαίους τους Ντεβόντε Κάκοκ με 23 πόντους και τον πρώην παίκτη του Λαυρίου και του Άρη, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους με 19 πόντους (5/10 τρίποντα).

Για την Μπαρτσελόνα, που έπεσε στο 12-6 (ρεκόρ που έχει και η Μούρθια) ξεχώρισαν επιθετικά ο Νίκο Λαπροβίτολα με 15 πόντους και 9 ασίστ και ο Γιαν Βέσελι με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-30, 42-51, 61-68, 84-83