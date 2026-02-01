«Μπάτσα» στην Μπάρτσα από τη Μούρθια με τρίποντο στο τέλος (vid)

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα σε Ισπανία και Euroleague, καθώς απώλεσε διαφορά 12 πόντων (44-56) στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Ο Τόνι Νάκιτς (10π.) με τρίποντο στα 14’’ πριν το τέλος έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, που είχε για κορυφαίους τους Ντεβόντε Κάκοκ με 23 πόντους και τον πρώην παίκτη του Λαυρίου και του Άρη, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους με 19 πόντους (5/10 τρίποντα).
Για την Μπαρτσελόνα, που έπεσε στο 12-6 (ρεκόρ που έχει και η Μούρθια) ξεχώρισαν επιθετικά ο Νίκο Λαπροβίτολα με 15 πόντους και 9 ασίστ και ο Γιαν Βέσελι με 13 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-30, 42-51, 61-68, 84-83
😳 ¡SE DESATA LA LOCURA EN MURCIA CON EL TRIPLAZO DE TONI NAKIC PARA PONER A UCAM MURCIA POR DELANTE!— Liga Endesa (@ACBCOM) February 1, 2026
