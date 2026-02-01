Ιταλία: Έχασαν εντός έδρας Βίρτους και Αρμάνι, στην κορυφή η Μπρέσια

Μόνη πρώτη στη βαθμολογία της ιταλικής λίγκας βρίσκεται πλέον η Μπρέσια μετά τα σημερινά αποτελέσματα.

Η Μπρέσια κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (81-90) χάρη στο πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο (31-46 επιμέρους σκορ) και έτσι βελτίωσε το ρεκόρ της στο 15-2. Αντίθετα, η ομάδα του Πέπε Ποέτα έπεσε στο 12-5 και την 4η θέση, γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα στο πρωτάθλημα και πάλι εντός έδρας από τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη.

Κορυφαίοι της Μπρέσια, που είναι πλέον πρωτοπόρος, ήταν ο Αμαντέο Ντελα Βάλε με 31 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μίρο Μπιλάν πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για την Αρμάνι πρώτος σκόρερ ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς με 19 πόντους, αλλά με 3/12 τρίποντα, ενώ πληθωρική ήταν η παρουσία του Κουίν Έλις (11π., 7ασ., 6ριμπ.).

Από την πρώτη θέση έπεσε η Βίρτους Μπολόνια που υποχρεώθηκε σε ήττα από την Τρέντο του Μάσιμο Καντσελιέρι (85-87), ενώ βρέθηκε να προηγείται με 76-63 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Για τη Βίρτους πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς με 23 πόντους (5/9τρ.) και 8 ασίστ, ενώ για την Τρέντο (8-9) ξεχώρισαν οι Καλίφ Μπατλ και Τζόρνταν Μπαγιέχε με 17 πόντους έκαστος.