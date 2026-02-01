Έξαλλος ο Αταμάν μπήκε στο παρκέ και αποβλήθηκε

Ο Εργκίν Αταμάν βγήκε εκτός εαυτού για ένα φάουλ πάνω στον Ρισόν Χολμς που δεν δόθηκε, με τους διαιτητές να αποβάλουν τον Τούρκο τεχνικό. Δεύτερη τεχνική ποινή και στον Αμερικανό σέντερ που πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Ένα καθαρό φάουλ πάνω στον Ρισόν Χολμς ήταν αρκετό για να βάλει φωτιά στο Nick Gallis Hall. Oι διαιτητές αγνόησαν το φάουλ του Νουά πάνω στον Αμερικανό σέντερ του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να βγαίνει εκτός εαυτού.

Ο Τούρκος τεχνικός, ήταν έξαλλος με τους διαιτητές, μπήκε στο παρκέ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να φύγει για τα αποδυτήρια. Παράλληλα δεύτερη τεχνική ποινή δέχθηκε και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, καθώς είχε δεχθεί ήδη μια τεχνική ποινή πριν λίγα λεπτά.