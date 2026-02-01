Τζόσεφ: «Όλοι στον Ολυμπιακό με βοήθησαν από την πρώτη μέρα»

Ο Κόρι Τζόσεφ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι τόνισε πως όλοι τον βοήθησαν από την πρώτη μέρα στην ομάδα, ενώ τόνισε πως χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα για να νιώσει πιο άνετα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις μέρες που βρίσκεται στον Ολυμπιακό: «Είναι καλά. Κάθε μέρα νιώθω και πιο άνετος και όλα θα πάνε καλά.»

Για τα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τώρα: «Χρειάζεται να νιώσω ακόμα πιο άνετα. Προσπαθώ πολύ και δίνω το 100%. Δεν με πειράζει πως θα είναι το ατομικό μου παιχνίδι, γιατί πάντα ήμουν ομαδικός παίκτης. Οπότε όσο κερδίζουμε και δίνω πράγματα στην άμυνα ή στην επίθεση. Θα υπάρξουν και καλά παιχνίδια και άσχημα, αλλά σημασία έχει να προσπαθείς».

Για την προσαρμογή του στον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού και τη βοήθεια των συμπαικτών του: «Ναι με βοήθησαν όλοι τους. Όλοι με βοήθησαν στην ομάδα από την πρώτη μέρα και κάνουν εξαιρετική δουλειά και προσπαθώ να προσαρμοστώ και να κάνω το καλύτερο που μπορώ.»

Για το παιχνίδι στο Ντουμπάι: «Περιμένω να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζουν μπάσκετ υψηλής έντασης και κάθε κατοχή μετράει για αυτό πρέπει να παλεύεις».

Για το αν έχοντας περάσει από τους Σπερς είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί στο μπάσκετ του Ολυμπιακού: «Τον πρώτο καιρό στους Σπερς μάθαινα από τους σπουδαίους παίκτες και τον κόουτς Πόποβιτς. Το στυλ παιχνιδιού τους με βοηθάει σε ολόκληρη την καριέρα μου. Θα με βοηθήσει και τώρα.»