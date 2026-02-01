Γύρω από τον Γκριν το πακέτο των Ουόριορς για τον Αντετοκούνμπο

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναμένεται να προσφέρουν τον Ντρέιμοντ Γκριν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όχι τον Τζίμι Μπάτλερ.

Αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς είτε μέχρι το trade deadline είτε το καλοκαίρι. Μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται έντονα είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Στεφ Κάρι είναι ο μόνος παίκτης για τον οποίον δε θα συζητήσουν οι «Πολεμιστές». Μάλιστα, φαίνεται πως το πακέτο που θέλουν να προσφέρουν για τον «Greek Freak» δεν θα είναι γύρω από τον Τζίμι Μπάτλερ, όπως περίμεναν αρκετοί, αλλά από τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Όπως αναφέρεται στο «The Steit Line», οι Ουόριορς είναι αρκετά πιθανό να προσφέρουν τον Γκριν στα «Ελάφια» και όχι τον τραυματία Μπάτλερ. Μάλιστα, ο Έβαν Σιντέρι ανέφερε πως μία πιθανή προσφορά από τους Ουόριορς θα ήταν ο Γκριν, ο Κουμίνγκα, ο Ποντζιέμσκι, ο Μούντι, first round picks του 2026, του 2028, του 2030 και του 2032 και first round pick swap για το 2031.