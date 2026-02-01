Οι Σίξερς... ίδρωσαν αλλά νίκησαν τους Πέλικανς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 124-114

Οι γηπεδούχοι μπήκαν νωθρά στο ματς και επέτρεψαν στους Πέλικανς να προηγηθούν με 31-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έβγαλαν αντίδραση, έκαναν επί μέρους 36-21 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +13 (67-54).

Οι Πέλικανς στο τρίτο δωδεκάλεπτο έβαλαν και πάλι δύσκολα στους Σίξερς, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στους έξι πόντους (87-81), με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν ξανά ρυθμό στο τέταρτο δωδεκάλεπτο «καθαρίζοντας» το ματς.

Ο Τζοέλ Εμπίιντ με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σίξερς, με τον Σαντίκ Μπέι να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς, έχοντας 34 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

