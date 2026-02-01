Με τριάδα-φωτιά οι Πέισερς λύγισαν τους Χοκς

Οι Ιντιάνα Πέισερς έκαναν την έκπληξη, πανηγυρίζοντας τη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με 129-124.

Οι γηπεδούχοι, που έχουν το χειρότερο ρεκόρ στην ανατολική περιφέρεια, έδωσαν μεγάλη μάχη απέναντι στους Χοκς και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη, έχοντας τρεις παίκτες με 20+ πόντους.

Ο Άντιου Νέμπχαρντ με 26 πόντους και 10 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πέισερς, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ακολουθεί με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Άαρον Νέσμιθ πρόσθεσε 23 πόντους.

Για τους Ατλάντα Χοκς ξεχώρισε ο συγκλονιστικός, Τζέιλεν Τζόνσον, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως η τρομερή εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή.

