«Βόλτα» στη Θεσσαλονίκη για τον Αθηναϊκό και +42 επί του Παναθλητικού

Εύκολο απόγευμα είχε στη Θεσσαλονίκη ο Αθηναϊκός που κέρδισε με το επιβλητικό 109-67 του Παναθλητικού, παραμένοντας έτσι στην πρώτη θέση της Α1 Γυναικών, αλλά έχοντας δύο παιχνίδια περισσότερα από τον δεύτερο Παναθηναϊκό.

Για τις νικήτριες, που ανέβηκαν στο 16-1, η Ανίγκουε είχε 19 πόντους και η Πρινς 17. Για τον Παναθλητικό, που υποχώρησε στο 7-8 και την 7η θέση η Κάρτερ είχε 21 πόντους.

Διαιτητές: Νέδογλου-Τοπαλίδης-Λυγούρας

Δεκάλεπτα: 17-20, 45-52, 50-86, 67-109

Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 7, Μάντζου 9(1), Ντιόπ, Βίγκα 6, Αυτζή, Παντώτη 4(1), Βασιλείου 2, Κάρτερ 21(1), Γκέλντοφ 6, Σύρπα, Λόβιλ 12(2), Κακαρά.

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 7, Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Παυλοπούλου 10(1), Λούκα 12(2), Τάντιτς 6, Αλεξανδρή  4, Πρινς 17(1), Παρκς 4, Ανίγκουε 19, Χρίστοβα 11.

Αποτελέσματα (Σάββατο 31/1)

Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59
Παναθλητικός-Αθηναϊκός Qualco 67-109

Κυριακή 1/2
ΕΑΚ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόολου-Παναθηναϊκός Μαραμής-Κλεπουσνιώτου-Κασούμης (Βαρνάς)
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Δέλλας (Καραδήμας)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Αναβολή)

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός      31     1331-994   337
2) Παναθηναϊκός         27     1232-937   295
3) Ολυμπιακός   25     1212-1007 205
4) Πρωτέας Βούλας     24     1221-1204 17
5) Πανσερραϊκός         23     1060-1050 10
6) ΠΑΣ Γιάννινα  23     1033-1096 -63
7) Παναθλητικός          22     1125-1191 -66
8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   20     1018-1104 -86
9) ΠΑΟΚ     18     1025-1190 -165
10) Αμύντας        18     1069-1261 -192
11) Ανόρθωση Βόλου  15     916-1208   -292


Ρεπό: Ιωνία

