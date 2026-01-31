«Βόλτα» στη Θεσσαλονίκη για τον Αθηναϊκό και +42 επί του Παναθλητικού

Για τις νικήτριες, που ανέβηκαν στο 16-1, η Ανίγκουε είχε 19 πόντους και η Πρινς 17. Για τον Παναθλητικό, που υποχώρησε στο 7-8 και την 7η θέση η Κάρτερ είχε 21 πόντους.
Διαιτητές: Νέδογλου-Τοπαλίδης-Λυγούρας
Δεκάλεπτα: 17-20, 45-52, 50-86, 67-109
Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 7, Μάντζου 9(1), Ντιόπ, Βίγκα 6, Αυτζή, Παντώτη 4(1), Βασιλείου 2, Κάρτερ 21(1), Γκέλντοφ 6, Σύρπα, Λόβιλ 12(2), Κακαρά.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 7, Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Παυλοπούλου 10(1), Λούκα 12(2), Τάντιτς 6, Αλεξανδρή 4, Πρινς 17(1), Παρκς 4, Ανίγκουε 19, Χρίστοβα 11.
Αποτελέσματα (Σάββατο 31/1)
Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59
Παναθλητικός-Αθηναϊκός Qualco 67-109
Κυριακή 1/2
ΕΑΚ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόολου-Παναθηναϊκός Μαραμής-Κλεπουσνιώτου-Κασούμης (Βαρνάς)
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Δέλλας (Καραδήμας)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Αναβολή)
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός 31 1331-994 337
2) Παναθηναϊκός 27 1232-937 295
3) Ολυμπιακός 25 1212-1007 205
4) Πρωτέας Βούλας 24 1221-1204 17
5) Πανσερραϊκός 23 1060-1050 10
6) ΠΑΣ Γιάννινα 23 1033-1096 -63
7) Παναθλητικός 22 1125-1191 -66
8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 20 1018-1104 -86
9) ΠΑΟΚ 18 1025-1190 -165
10) Αμύντας 18 1069-1261 -192
11) Ανόρθωση Βόλου 15 916-1208 -292
Ρεπό: Ιωνία