«Βόλτα» στη Θεσσαλονίκη για τον Αθηναϊκό και +42 επί του Παναθλητικού

Εύκολο απόγευμα είχε στη Θεσσαλονίκη ο Αθηναϊκός που κέρδισε με το επιβλητικό 109-67 του Παναθλητικού, παραμένοντας έτσι στην πρώτη θέση της Α1 Γυναικών, αλλά έχοντας δύο παιχνίδια περισσότερα από τον δεύτερο Παναθηναϊκό.

Για τις νικήτριες, που ανέβηκαν στο 16-1, η Ανίγκουε είχε 19 πόντους και η Πρινς 17. Για τον Παναθλητικό, που υποχώρησε στο 7-8 και την 7η θέση η Κάρτερ είχε 21 πόντους. Διαιτητές: Νέδογλου-Τοπαλίδης-Λυγούρας Δεκάλεπτα: 17-20, 45-52, 50-86, 67-109 Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 7, Μάντζου 9(1), Ντιόπ, Βίγκα 6, Αυτζή, Παντώτη 4(1), Βασιλείου 2, Κάρτερ 21(1), Γκέλντοφ 6, Σύρπα, Λόβιλ 12(2), Κακαρά. Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 7, Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Παυλοπούλου 10(1), Λούκα 12(2), Τάντιτς 6, Αλεξανδρή 4, Πρινς 17(1), Παρκς 4, Ανίγκουε 19, Χρίστοβα 11. Αποτελέσματα (Σάββατο 31/1) Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59

Παναθλητικός-Αθηναϊκός Qualco 67-109 Κυριακή 1/2

ΕΑΚ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόολου-Παναθηναϊκός Μαραμής-Κλεπουσνιώτου-Κασούμης (Βαρνάς)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Δέλλας (Καραδήμας)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Αναβολή) Η βαθμολογία 1) Αθηναϊκός 31 1331-994 337

2) Παναθηναϊκός 27 1232-937 295

3) Ολυμπιακός 25 1212-1007 205

4) Πρωτέας Βούλας 24 1221-1204 17

5) Πανσερραϊκός 23 1060-1050 10

6) ΠΑΣ Γιάννινα 23 1033-1096 -63

7) Παναθλητικός 22 1125-1191 -66

8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 20 1018-1104 -86

9) ΠΑΟΚ 18 1025-1190 -165

10) Αμύντας 18 1069-1261 -192

11) Ανόρθωση Βόλου 15 916-1208 -292

Ρεπό: Ιωνία