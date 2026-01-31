Πίτερς: «Δεν σκεφτόμαστε τα τρόπαια, έχουμε την διαβολοβδομάδα μπροστά μας»

Ο Άλεκ Πίτερς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου τόνισε πως η ομάδα δεν σκέφτεται το Κύπελλο ούτε τα τρόπαια που θα διεκδικήσει μέσα στην σεζόν, σημειώνοντας πως πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν είναι εύκολη η πορεία στο πρωτάθλημα: «Δεν είναι ποτέ εύκολη. Πάντα σκεφτόμαστε το επόμενο ματς. Δεν σκεφτόμαστε πόσα έχουμε κερδίσει».

Για το βραβείο του MVP: «Δεν έχω να πω πολλά. Θα έρθω αύριο στην δουλειά και θα κάνω ό,τι μου ζητηθεί».

Για την «διαβολοβδομάδα»: «Δύο ομάδες που δεν μπορείς να υποτιμήσεις. Η Ντουμπάι έχει καλό ρεκόρ στην έδρα της και δεν είναι εύκολο ματς για κανέναν. Πρέπει να κερδίσουμε και κάθε φορά που παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας νιώθω καλά για εμάw».

Για την αλλαγή της εικόνας της ομάδας: «Όλοι έδωσαν ενέργεια. Το να έχουμε άτομα με εμπειρία στο τι σημαίνει να είσαι κορυφαία ομάδα, Top-4 ομάδα, το να έχεις προβάδισμα έδρας βοηθάει. Ιανουάριος και Φεβρουάριος είναι οι πιο σημαντικοί μήνες για αυτό. Θέλουμε να τελειώσουμε καλά τη σεζόν και πρέπει να έχουμε ενέργεια».

Για το αν πρέπει να περιμένει όλα τα τρόπαια από τον Ολυμπιακό ο κόσμος: «Δεν σκεφτόμαστε τα τρόπαια. Σκεφτόμαστε ότι πρέπει να ταξιδέψουμε και ότι έχουμε ματς εκτός έδρας».