Ξανθόπουλος: «Στο δεύτερο ημίχρονο δεν αντέξαμε την πίεση - Είμαι ευχαριστημένος με τους παίκτες μου»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Περιστερίου από τον Ολυμπιακό τόνισε πως στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του δεν άντεξαν την πίεση των «ερυθρόλευκων», ωστόσο δήλωσε ευχαριστημένος από την παρουσία τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν αντέξαμε την πίεση, μας πίεσε πολύ ο Ολυμπιακός. Μας έβγαλε έξω από την άνεσή μας μπορώ να πω. Πήγε σε αλλαγές στο παιχνίδι και ήμασταν στατικοί. Δεν πήραμε κάποια σουτ που έπρεπε να πάρουμε. Έγινε προσπάθεια, δεν έχω παράπονο από τα παιδιά. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη.

Έχει αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα φέτος. Σημαντικό ότι περάσαμε στην Ευρώπη. Θα είναι δύσκολη η συνέχεια. Θα παίξουμε με πολύ καλή ομάδα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος γιατί αν δούμε την συνολική εικόνα, χωρίς τον Βλάντο στην ουσία, με τον Κακλαμανάκη, που όπως είπα γέννησε η γυναίκα του και δεν έχει κάνει προπονήσεις και είναι άυπνος, και με τον Βαν Τούμπεργκεν και τον Κάριους να παίζουν 13 λεπτά, γιατί φορτώθηκαν με φάουλ, καταλαβαίνετε ότι μετά είναι δύσκολο με αυτή τη ποιότητα και το μέγεθος που έχει ο Ολυμπιακός να κυνηγήσουμε το ματς μέχρι τέλους. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Δουλειά όπως λέω πάντα και συνεχίζουμε».