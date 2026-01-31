ESPN: Πιθανό σενάριο η παραμονή του Γιάννη στους Μπακς μέχρι το καλοκαίρι και η ανταλλαγή του στην offseason

Το ESPN θεωρεί πιθανή την παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς μέχρι το καλοκαίρι και στη συνέχεια την ανταλλαγή του Έλληνα σούπερ σταρ κατά τη διάρκεια της offseason.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται για πρώτη φορά πραγματικά στο τραπέζι των συζητήσεων, όμως στο Μιλγουόκι δεν υπάρχει βιασύνη. Αντίθετα, η αίσθηση που κυριαρχεί στο NBA είναι ότι οι Μπακς θα εξαντλήσουν τον χρόνο μέχρι το trade deadline της Πέμπτης (5/2) και δεν αποκλείεται να πατήσουν... φρένο μέχρι το καλοκαίρι.

Οι πληροφορίες του ESPN υποστηρίζουν πως τα «ελάφια» ακούν προτάσεις, χωρίς όμως να... καίγονται για άμεσo trade, καθώς πολλοί θεωρούν πως το timing, αυτή τη στιγμή, δεν ευνοεί ένα τόσο «βαρύ» deal. Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο είναι εκτός για εβδομάδες λόγω τραυματισμού στη γάμπα και όποια ομάδα τον αποκτήσει δεν θα τον έχει άμεσα διαθέσιμο.

Επιπλέον, το καλοκαίρι υπάρχουν περισσότερες επιλογές στην αγορά. Περισσότερα draft picks και, κυρίως, ομάδες με αποτυχημένα playoffs που θα μπουν πιο επιθετικά στον «χορό» των προσφορών.

Στο κάδρο έχουν ήδη μπει οι Ουόριορς, οι Τίμπεργουλβς, οι Χιτ και οι Νικς, ομάδες με assets και διάθεση. Όμως, υπάρχουν και «σιωπηλοί παίκτες». Οι Λέικερς, για παράδειγμα, δεν μπορούν τώρα, αλλά το καλοκαίρι θα έχουν πολύ πιο ισχυρό πακέτο.

Τέλος, υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι. Οι blockbuster ανταλλαγές στήνονται ευκολότερα το καλοκαίρι, χωρίς περιορισμούς ρόστερ και με μεγαλύτερη ευελιξία στους αριθμούς.

Το συμπέρασμα είναι απλό: ο Γιάννης είναι διαθέσιμος, αλλά όχι βιαστικός. Το Μιλγουόκι ξέρει ότι όσο περνά ο χρόνος, τόσο μεγαλώνει η... αξία του παιχνιδιού.