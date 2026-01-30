Κάρι για τις φήμες ενόψει του trade deadline: «Δεν ασχολούμαι με υποθετικά σενάρια»

Ο Στεφ Κάρι σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν σπαταλάει χρόνο με όλα τα υποθετικά σενάρια ανταλλαγών.

Το trade deadline πλησιάζει και οι φήμες... οργιάζουν. Φυσικά, η πιο «καυτή» περίπτωση είναι αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς. Αρκετές ομάδες έχουν συνδεθεί μαζί του και μέσα σε αυτές είναι και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Σε δηλώσεις του, ο Στεφ Κάρι ξεκαθάρισε πως δεν ασχολείται με όλες τις φήμες και τα υποθετικά σενάρια, καθώς θεωρεί πως είναι σπατάλη χρόνου. «Πάντα είχαμε προσδοκίες. Εγώ, ο Ντρέιμοντ, ξέρουμε πως αυτές οι συζητήσεις γίνονται πάντα. Δεν ασχολούμαι με υποθετικά σενάρια. Είναι σπατάλη χρόνου, σπατάλη ενέργειας. Δεν είναι δουλειά μου να το κάνω αυτό» ανέφερε ο «Πολεμιστής».