Ισοφάρισε αρνητικό ρεκόρ η Εφές: Εννέα σερί ήττες στην Euroleague, μετά την σεζόν 2013-14

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Εφές, με την τουρκική ομάδα να ισοφαρίζει το αρνητικό ρεκόρ της σεζόν 2013-14, με εννέα συνεχόμενες ήττες.

Η Φενέρ πήρε εύκολα το ντέρμπι της Πόλης κόντρα στην Αναντόλου Εφές για την 25η αγωνιστική, με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο να πηγαίνει από... το κακό στο χειρότερο αυτή τη σεζόν.

Έτσι, η Εφές ισοφάρισε ένα αρνητικό ρεκόρ που είχε προηγηθεί την σεζόν 2013-14. Συγκεκριμένα η ήττα από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν η 9η συνεχόμενη στην Euroleague την τρέχουσα σεζόν, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από την σεζόν 2013-14, με το φορμάτ της τότε διοργάνωσης να είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό των τελευταίων χρόνων.