Η Καρδίτσα δεν άντεξε και γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Τόφας (79-93) και δεύτερη σε ισάριθμα παιχνίδια στον 10ο όμιλο του BCL. Ήταν ανταγωνιστική για περίπου τρία δεκάλεπτα η ελληνική ομάδα.

H Kαρδίτσα (0-2) υποδέχτηκε την Τόφας (1-1) στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου του BCL, και γνώρισε την δεύτερη ήττα της με 79-93. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν ανταγωνιστική για περίπου 28 λεπτά, παίζοντας καλή άμυνα ενώ έβρισκε λύσεις και στην επίθεση με τους Χόρχλερ και Εστράδα. Η Τόφας όμως με ένα «τρίποντο» ξέσπασμα ξέφυγε με 13 πόντους στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου και στο τέταρτο δεκάλεπτο η τούρκικη ομάδα, απλώς διαχειρίστηκε την υπέρ της διαφορά, με μία μικρή τρίλεπτη παρένθεση όπου οι γηπεδούχοι με 4/4 τρίποντα μείωσαν από τους -21 (67-88) στους -9 (79-88).

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Νόα Χόρχλερ (13π. 4ασ.) και Ντάμιεν Τζέφερσον (15π. 8ρ.), ενώ για την Τόφας ξεχώρισαν οι Μέρεκ Μπλάζεβιτς (19π. 7ρ.) και Ούγκο Μπέσον (22π. 4ρ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Καρδίτσα θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Άλμπα (04/02, 21:00). Αντίθετα η Τόφας, θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στην Τουρκία (01/02, 19:00).

Η Καρδίτσα αντιστέκεται με Χόρχλερ και Έλις, το προβάδισμα η Τόφας στο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Τόφας να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της βραδιάς (0-2) και την Καρδίτσα να απαντά με ένα φοβερό 9-0 παίζοντας καταπληκτική άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι όμως έβγαλαν άμεσα αντίδραση και με δικό τους 8-0 σερί, πέρασαν ξανά μπροστά με 9-10. Οι Τζέφερσον (7π.) και Χόρχλερ (5π.) ήταν αυτοί που οδηγούσαν επιθετικά την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν το προβάδισμα και με ένα καλάθι και φάουλ του Χόρχλερ, ξέφυγαν ξανά στο +5 (19-14), ενώ ο Κασελάκης με τρίποντο ανέβασε ακόμη περισσότερο την διαφορά (+8, 22-14), μισό λεπτό πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, η Τόφας έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο του Μπεσόν (22-22), όμως η Καρδίτσα πήρε αμέσως ξανά το προβάδισμα με δύο εύστοχες βολές του Κασελάκη. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ σε ένα παιχνίδι «μία σου και μία μου», μέχρι την στιγμή που ο Κιντ με κάρφωμα έδωσε για πρώτη φορά διαφορά έξι πόντων στην Τόφας (28-34) στα μέσα της περιόδου (6΄). Οι γηπεδούχοι απάντησαν αμέσως με σερί 5-0, μειώνοντας σε 33-34. Η Καρδίτσα πέρασε μπροστά με καλάθι του Ουάσινγκτον (40-38), για λίγο όμως αφού οι Τόφας πήρε ξανά τα ηνία (40-46) με μπροστάρη τον Φλόιντ (7π. 1ασ.), με σερί 8-0, 1' πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Χόρχλερ με τρίποντο μείωσε σε 43-46 και ο Εστράδα με καλάθι και φάουλ ισοφάρισε σε 46-46, όμως ο Πέρεζ με buzzer beater τρίποντο έστειλε την ομάδα του προηγούμενη στα αποδυτήρια με 49-46.

Τρίποντη «καταιγίδα» από την Τόφας, καθάρισε την νίκη με καταπληκτικούς Μπέσον-Μπλάζεβιτς

Στο δεύτερο μέρος η Τόφας ξέφυγε στο +6 (52-58) με ένα απίστευτο τρίποντο του Κορκμάζ από τα 8 μέτρα. Οι φιλοξενούμενοι παρότι ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και μετά, δεν είχαν πάρει ποτέ διαφορά μεγαλύτερη των 6 πόντων. Οι γηπεδούχοι με τρίποντο του Τζέφερσον μείωσαν σε 58-61 (4΄), χωρίς να αφήνουν την τούρκικη ομάδα «ανασάνει». Η Τόφας σούταρε εξαιρετικά από τα 6,75 και ο Μπεσόν με νέο τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +8 για πρώτη φορά στην βραδιά (58-66). Για την Καρδίτσα, ο Τζέφερδον ήταν «καυτός», πέτυχε ένα δίποντο παίρνοντας και το φάουλ, φέρνοντας το παιχνίδι σε απόσταση δύο σουτ (62-66). Οι Τούρκοι με εντελώς διαφορετική αμυντική νοοτροπία και 59% στο τρίποντο (10/17), έφυγαν μπροστά με +13 (62-75).

Στην τέταρτη περίοδο οι Τούρκοι ανέβασαν ακόμη περισσότερο την διαφορά (64-80) με 5-2 επιμέρους σκορ και πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης απέναντι στην Καρδίτσα. Οι φιλοξενούμενοι ανέβαζαν συνεχώς την τιμή της διαφοράς (64-82) ενώ ταυτόχρονα η Καρδίτσα δεν έβρισκε σκορ με την ίδια άνεση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Καμπερίδης έδωσε μια ανάσα με τρίποντο στην ομάδα του μειώνοντας σε 70-88 ενώ με νέο τρίποντο ο Εστράδα έριξε ακόμη περισσότερο το σκορ (73-88), τρία λεπτά πριν από την λήξη του παιχνιδιού. Η Καρδίτσα με χορό τριπόντων, αυτή την φορά από Καμπερίδη και Τζέφερσον, έριξαν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (79-88), έχοντας 4/4 στις τελευταίες επιθέσεις, όμως δεν υπήρχε πια ο χρόνος για ολική επιστροφή στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 46-49, 62-75, 79-93

